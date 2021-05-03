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指《國安法》立竿見影 李家超：仍有風險

2021-05-03 列印
　　保安局局長李家超在《紫荊》雜誌撰文，指過去兩年香港發生「港獨」亂象和暴亂，以及立法會過往的亂局，使香港社會和市民受到很大傷害，中央看到心痛，制訂《港區國安法》和完善香港選舉制度，顯示國家對香港的關愛，對港人可治理好香港賦予信心和期望。

　　李家超又指，《港區國安法》實施效果立竿見影，但仍有風險挑戰，因「港獨」份子仍然死心不息，繼續以不同方式進行鼓吹和滲透，利用媒體、文化藝術等灌輸「港獨」意識，荼毒年輕人，將犯罪的人塑造為英雄。他說本土恐怖主義有潛伏風險，要防範自我激化的人，可以突然變成「孤狼」作恐怖行為，又指外部勢力將繼續插手破壞，以及個人資料被「武器化」等，都需要警惕。

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