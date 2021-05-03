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疫情下近兩成哮喘患者 未依時覆診用藥

2021-05-03 列印
■（左起）哮喘患者Francis、兒童呼吸科專科吳國強醫生、香港哮喘會主席陳永佳和患者美鳳。
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　　香港哮喘會指疫情期間約有兩成患者曾未有按時覆診、自行減藥或停藥；同時近兩成人增用短效氣管舒張劑（簡稱SABA），另有兩成人平均每日使用一次，反映過度使用SABA。有專科醫生建議患者應使用長期預防藥物。

　　該會指未有按時覆診或用藥的患者中，主要是自覺病情好轉，以及擔心感染新冠病毒。

  兒童呼吸科專科吳國強醫生指患者有機會增加病發風險。該會亦指平均日用一次SABA的患者，逾四成會平均每日出現一次呼吸困難。

　　吳國強指持續使用長期預防藥物以處理炎症源頭，才能控制病情。患者日常應使用低劑量吸入式類固醇（簡稱ICS）、需要時才用SABA，ICS能持續降低惡化、入院及死亡的風險。五月五日為世界關懷哮喘日，香港哮喘會推出「哮喘日記簿」，鼓勵患者建立記錄病情及用藥習慣。

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