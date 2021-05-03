﻿世界在變，青年服務亦要跟上改變

近年在設計青年服務項目時，很多團體或組織都不約而同遇到困難，往往事倍功半或力不從心，不知應將焦點放哪，導致服務不夠到位。



到底年輕人的問題是向上流動機會不足？抑或對香港沒有信心？我們都不清楚，所以邀請了香港中文大學亞太研究所替我們做一個詳細調查，了解年輕人真正需要，為日後青年服務找出方向。



做社會服務就好像送生日禮物一樣，你可能想了很久，但收到的人未必感受到你的心思，因他需要的可能不是這些。有些服務範疇，例如長者或病友服務相對容易理解，他們要的就是陪伴，但青年服務則較難捉摸，我們希望集合今次九個團體的智慧，想想有什麼元素能提升香港青年對未來的信心，從而再對症下藥。



我們會將今次的研究結果，加上論壇集合到的意見和看法，與青年獅子區會、扶輪青年服務社及國際青年商會，組成一個聚焦小組，深入討論這些發現，再整合成一份建議書，給予各界非牟利機構或政府參考，了解更多實際現狀。



世界變了，我們亦發現年輕人想要的東西有改變，例如職場培訓方面，他們不一定想去大公司體驗，可能反而喜歡維修巴士。和上一代習慣很不同，以前我們可能會追隨或仿效一些成功人士的例子，但現時青年可能會覺得別人成功跟自己無關，我們必須透過調查了解，才可助將來服務設計得更精準。



由國際獅子總會中國港澳三○三區召集的「未來Future全港青少年持續發展圓桌高峰壇2021」, 活動將會於5月15日舉行, 詳情請留意「國際獅子總會中國港澳三○三區」Facebook專頁。



國際獅子總會中國港澳三○三區



2020-21年度總監 梁禮賢醫生