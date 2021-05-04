賊人揮棍施襲 駕車狂飆 警兩度拔槍拘韋家幫三匪

疫情下，內地爆竊集團「韋家幫」來港搵食。一名本地賊匪夥同三名偷渡入境韋家幫匪徒，兩日內爆竊四間村屋，前晚上得山多終遇虎。「四人幫」爆竊屯門藍地一村屋，被戶主透過閉路電視識破，報警求助，警員趕至，有賊人揮動伸縮棍施襲，亦有賊人駕車狂飆，警員兩度拔槍喝止，最後成功拘捕三賊及起回逾二十萬元贓物，另一賊人則乘亂逃脫。



現場為屯門藍地五柳路新慶村一九九號一幢三層高村屋，戶主姓蕭，前晚九時許，屋內只有一名外傭，她突聞異響，立即鎖上房門並致電通知戶主。蕭透過手機查看閉路電視，發現有三名男子潛入屋內，急忙報案。



屯門警區刑事部總督察武少禧表示，因應近日罪案趨增，警員加強巡查，迅即趕至，發現其中兩名竊匪從村屋一樓窗戶爬出逃走，其中一名賊人則亮出伸縮棍撲向一名警署警長施襲，警長危急下拔出佩槍警告，對方乘亂拔足逃去。



村屋戶主遙距揭發竊案



另一名賊人則登上同黨駕駛私家車逃走，警員尾隨追截三十米截停時，司機一度開車圖撞向警員突圍，但被警員拔出佩槍警告停下，司機束手就擒，車上同黨跳車逃走，並拾起路旁單車掟傷一名警員，但警員仍與同袍合力將賊人制服拘捕。其後警員進入村屋搜查，再拘捕匿藏二樓雜物房門後一名賊人。



被捕三名疑人，其中駕車者為本地姓余（四十歲）男子，相信負責接應內地賊人、踩線及尋找目標；另兩名賊人分別三十八及三十九歲，均姓韋及來自廣西，警方相信他們來港數日，另一名在逃男子，不排除亦為內地人。戶主經點算後，失去一批共值約二十三萬七千元的金飾及現金，其後被警方在疑人身上全部起回，並檢獲一支鐵筆及兩支螺絲批。案中兩名受傷警員毋須送院。



涉近日多宗村屋爆竊案



警方稱，相信竊匪沿水渠爬上一樓，撬開廚房窗戶潛入村屋。他們另涉三宗村屋爆竊案，包括上周六錦上路兩間村屋遇竊，掠走三十四萬元財物，及今次爆竊案之前個多小時，企圖潛入屯門康寶路爆竊村屋時被屋主撞破逃去。