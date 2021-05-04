印變種病毒殺入尖嘴 美園大廈疏散隔離

新冠肺炎變種病毒狡猾，一名由印度來港女子疑感染但沒發病，在酒店接受完二十一天檢疫後，獲准返回尖沙嘴金巴利道美園大廈住所，其後數天她求診，在醫院檢測呈陰性，直至本月二日入院進一步檢測，才呈初步陽性並有抗體。當局強制該大廈所有樓層單位沒病徵的住戶接受隔離。



印度來港婦隔離後才確診



衞生防護中心公佈，正跟進一宗初步涉N501Y變種病毒株的新冠病毒輸入確診個案。確診者為一名二十八歲女子，家庭主婦，她於四月四日乘搭由TATA SIA Airlines（Vistara）營運航班UK6395從印度德里來港，四月四日至二十五日在富豪東方酒店檢疫，完成後返回尖沙嘴金巴利道69-71A號美園大廈住所居住。但她於翌日到伊利沙伯醫院求診，採樣檢測結果呈陰性。根據強檢要求，她於四月三十日到社區檢測中心作抵港後第二十六日檢測，其結果為「不確定」，至五月二日獲安排入院接受進一步檢測，檢測結果呈初步陽性，並對病毒抗體呈陽性。



由於該個案在四月二十五日至五月二日於社區逗留期間可能具傳染性，為審慎起見，中心會根據防疫規例，將該大廈所有樓層的單位（約涉四十個單位）沒病徵的住戶送往檢疫中心；若住戶有病徵，會被送往醫院接受治療。該些人士將會接受二十一天強制檢疫。



大批警方機動部隊人員及身穿保護衣的衞生署人員，昨晚八時半左右，前往尖沙嘴金巴利道美園大廈對開。警員在大廈外拉起封鎖線並設置圍欄，衞生署人員進入大廈。有市民嘗試從大廈離開，但被拒絕。有市民想進入大廈，需要先向警方人員登記。