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截查胖漢遇反抗 警拔槍示警

2021-05-04 列印
　　上水發生警員拔槍制服持刀漢事件，昨午十二時許，一名便衣警員巡至上水石湖墟街市對開，發現一名身材肥胖中年男子在一個公園內形迹可疑，上前截查時，對方不合作及反抗，一度以胸撞向警員及揮拳施襲後，再取出疑為大型指甲銼利器指向警員。警員喝令對方放下武器不果拔出佩槍示警，其後與同袍衝前將胖漢制服。

　　大批警員到場增援，以涉嫌襲警將該男子拘捕及帶署調查。拔槍警員在制服胖漢期間受傷，要救護車送院治療。消息指，被捕男子報稱無業，三個月前疑因欠交罰款遭通緝被捕。

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