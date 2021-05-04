染變種病毒印漢與外傭 曾同日到訪東薈城

居於東涌外傭日前確診感染變種病毒，當局一直追查她是如何受到感染，衞生防護中心昨日終發現三宗涉變種病毒株的本地確診個案，均曾於四月十一日到訪東涌東薈城，而最早確診的印裔男子及其女友，當日曾光顧位於東涌海堤灣畔地下S號舖的食肆Curry Lounge。中心隨即刊憲規定曾於四月十一日於該兩處逗留的人士需接受強制檢測。 東涌映灣園外傭與首名驗出感染變種新冠病毒的印度裔男子，兩者病毒基因百分百相同，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒估計，兩人相隔兩至三代傳播，亦幾乎肯定社區有變種病毒的傳播鏈。多名醫學專家促請當局做好追蹤工作，以防疫情反彈。



專家促加強檢測檢疫酒店



港大感染及傳染病中心總監何栢良認為本港外防輸入工作有不足、檢疫酒店出現漏洞，和檢測採樣工作懷疑有問題，導致變種病毒個案流入社區，建議政府加強為檢疫酒店的員工或住客做病毒及血清檢測。



港大微生物學系講座教授袁國勇則指出，當局要作快速多重追蹤工作，才可防止第五、第六波的疫情出現；他亦同意，由外判承辦商所做的每一千個陰性的檢測結果，抽樣覆核一次以策安全。



