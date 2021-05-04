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港連續三天本地零確診

2021-05-04 列印
　　本港連續第三日本地零確診，昨天新增兩宗新冠肺炎確診個案，均為輸入個案。

  兩名患者分別為從印尼抵港的三十歲女傭，以及從俄羅斯抵港的三十六歲男機組人員，兩人均沒有病徵。另外，暫時錄得少於五宗初步確診個案。

　　此外，國家衛生健康委員會主任馬曉偉表示，中央政府高度關注香港疫情，高度關心香港人民健康福祉，又期待本港疫情早日清零，恢復與內地正常人員往來。他提及，衞健委會加強與香港業界交流合作，共同做好疫情防控，推進疫苗接種等。

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