提升長者免疫力 重建腸道微生態平衡

本欄已經多次強調腸道微生態平衡對自身免疫力的重要性，若腸道不健康，會大大降低我們抵抗病菌的能力，長者則是更易受病菌侵襲的高危一族。感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，腸道某程度上是我們的最大免疫器官，因為腸道集中了很多免疫細胞，這些細胞亦是接觸外界的前線，因此忠告長者，平日要注意飲食，以及日常生活習慣，來平衡腸道微生態，才能保持身體免疫系統正常運作，為我們擊退病魔。







長者腸道微生態較易失衡



眾所周知，環境中充斥病毒、細菌及真菌等微生物，是與人類共存的物種。在我們身體健康時，即使是有害的微生物侵入我們體內，自身的免疫系統仍有力對付它們，讓我們免受病菌侵害。根據香港中文大學腸道微生物群研究中心曾做過的研究指出，腸道微生態和我們的免疫力有莫大關係，而林醫生表示長者的腸道健康通常較弱，因此也較易受病菌感染，所以我們更需要注意長者的腸道微生態是否失衡。



林醫生忠告長者，要多外出吸收陽光，攝取可以增強免疫力的維他命Ｄ，同時注意吸收均衡營養。若發現因為牙齒問題而影響食欲，應先處理牙齒問題，或者於烹調食物時將蔬菜切成細粒，讓長者容易進食，不過切忌將蔬菜煮得過熟而令營養流失。







生活習慣損害腸道微生態



長者的腸道微生態較易失衡，除了因為身體機能下降等要素，生活習慣也需要他們特別留意。林醫生表示：「不少長者都以為服藥對身體一定有好處，但其實治療心血管、糖尿病的藥物，以及治療炎症常用到的抗生素，都是導致腸道微生態失衡的主因，所以對有以上長期病患的長者來說，他們的腸道微生態更容易出現失衡，令身體出現炎性衰老（Inflammaging）的情況，使免疫力大大下降，受病菌感染。」



另外，長者飲食大多不太健康，尤其他們喜歡上茶樓嘆一盅兩件，這些食物很多都油膩且缺少膳食纖維，又有不少添加劑，都是損害長者腸道微生態平衡的禍首，加上有些長者愛喝奶茶咖啡，當中的淡奶也是導致腸道微生態失衡的重要因素。







針對性補充益生菌增強免疫力



雖然明知要維持腸道微生態平衡，健康飲食十分重要，但正如前述的眾多原因，長者未必可以藉正常飲食獲取需要的營養，因此一些針對腸道微生態的益生菌補充品便是幫助長者的好幫手。林醫生表示由於補充品都容易進食，無需擔心長者牙齒不佳等身體機能問題，又可以短時間內即時補充活性益菌，改善腸道微生態失衡的情況。不過林醫生建議選擇補充品也要留意是否適合自己，市面上不少進口的益生菌補充品，其成分可能適合外國人，但亞洲人的腸道微生態卻與外國人不同，缺少的益生菌也不盡相同。



擁有良好的腸道微生態有效提升免疫力，林醫生認為更有助長者對抗新冠肺炎。「雖然不少長者感染新冠肺炎後的病情都較嚴重，但年紀和病況未必有直接因果關係。免疫系統是人類健康重要的一環，若腸道微生態平衡及健康，將有助提升免疫力，有機會減低併發症的風險，即使年紀大也不一定會病情較嚴重。」而早前中大公布的研究報告，指出恢復腸道微生態的健康，藉以增強身體免疫力，能有效提升疫苗的安全及成效，對長者、糖尿病患者及其他長期病患者來說，是十分重要的一個因素。