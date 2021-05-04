﻿觀塘音樂噴泉重開 康文署研追究損壞者﻿

造價近半億的觀塘海濱音樂噴泉，疑被一名網媒藝人當眾出浴的泡泡損毀機件。康文署經一周維修後，昨天重新開放噴泉，但仍未對破壞疑人提出檢控。有大律師向本報稱，該藝人或犯下刑事毀壞，即使是不小心的行為，亦可能要負民事責任，署方有權向他追討相關的維修費用。



觀塘音樂噴泉在四月二十二日啟用，兩日後《100毛》藝人東方昇現身，當場直播，在身上抹梘液沐浴，與在場嬉水小朋友玩耍，搞作吸like。其後，康文署指大量泡沫進入噴泉，需要關閉清潔。



康文署昨天宣佈，音樂噴泉包括互動嬉水區，經徹底清潔及完成池水水質測試後，重新開放，呼籲市民使用遊樂場地設施，須注重公德，不要對他人造成妨礙或滋擾，日後會派員加強巡視，確保設施運作正常及適合市民使用。不過，署方未有對涉嫌破壞者提出檢控。被問及原因時，署方發言人重申早前立場，指有人在範圍內行為不當及使用梘液，將研究採取法律行動追究責任。



執業大律師陸偉雄向本報記者表示，如果噴泉損毀證實為東方昇刻意造成，他可能觸犯刑事毀壞罪，要面對刑責。即使是他不小心弄壞，署方亦有權向他追討維修費用。陸補充說，東方昇在噴泉沖涼的行為一定不合適，但未至觸犯可逮捕罪行。康文署至今仍未向他採取行動，可能是考慮以違反甚麼條例向其作出票控，以及確定其寓所，將傳票寄給他。



民建聯立法會議員葛珮帆說，對於有傳媒人惡意搞作，以及明顯地破壞公物，令噴泉關閉整個星期，質疑署方遲遲不採取行動，最終受損的會是大眾，「今次如果（康文署）唔檢控，其他人有樣學樣，係好唔合理」。她亦憤憤不平地說：「無可能可以俾佢公然做一啲傷風敗德、令人反感嘅事！」



