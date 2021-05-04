印「缺氧」危機未解 兩女冒險為母人工呼吸

印度在疫情下繼續舉行地方選舉，總理莫迪所屬的執政印度人民黨，在東北部西孟加拉邦的地方選舉失利，大批在野黨支持者無視防疫措施，在街頭慶祝。
另外，藥廠輝瑞宣佈準備向印度捐贈總值七千萬美元的藥物在當地使用。多國對到過印度的人實施入境限制，南韓則決定撤僑，將派包機接走當地約四百名僑民。
疫情下，內地爆竊集團「韋家幫」來港搵食。一名本地賊匪夥同三名偷渡入境韋家幫匪徒，兩日內爆竊四間村屋，前晚上得山多終遇虎。「四人幫」爆竊屯門藍地一村屋，被戶主透過閉路電視識破，報警求助，警員趕至，有賊人...
2021-05-04
內地「五一」一連五日黃金周假期開始，大批民眾外遊，全國多地湧現人潮。在北京，天安門天未光已有人群聚集，等候觀看升旗儀式。有導遊估計，現場最少有十萬人，人數較往年多。但亦有遊客直言，人潮擠逼，影響旅遊體...
2021-05-03
緬甸局勢緊張。緬甸國營媒體上周六指，兩日內最少十一宗爆炸事故，而周日再發生多起爆炸，造成一人受傷，再有八人在示威中死亡。而欽邦哈卡陸軍向緬軍喊話，指如不釋放早前示威衝突中的被捕者，就會發動襲擊。據美國...
2021-05-04
匡湖居為西貢指標洋房屋苑，前臨優美海景，亦位處西貢公路，出入方便。是次精選的海景洋房，樓高3層，實用面積1048方呎，設3房1套，賣點是連逾千方呎私家花園，前臨開揚海景。 西貢匡湖居由恒基發展...
2021-05-04
美國製造業指數意外回落，美股個別發展，杜指繼續走高，納指則轉升為跌。杜指早段曾升逾300點，高見34221點，再度逼近歷史高位；標普500指數曾升28點，報4209點；納指則跌43點，報13918點。...
2021-05-04
巴黎聖日耳門廿二歲鋒將基利安麥巴比無疑是當今球壇新貴，但他在歐聯四強首回合主場1:2負曼城時表現差勁，更被年輕兩歲的藍月新金童菲爾科頓全方位比下去。適逢前者剛傷瘉，本季進步神速的科頓一於在今晚次回合把握機會，在主場再次擊倒此子，並領軍奏捷首度躋身決賽，捧主勝。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨3:00直播） 二十二歲的麥巴比於一六至一七球季在摩納哥踢出名堂，相反比他年輕兩歲的菲爾科頓，到前輩大衞施華今季離隊，才在曼城坐穩正選。然而科頓在上周三四強首回合將麥巴比比下去，他有三次射門和盤扭過人，還有兩次攔截，傳球成功率更高達九成五；後...
2021-05-04
與朋友聚頭，特別喜歡去串燒店，貪其選擇多，又可各揀所愛。主打和風串燒的南勢角，除了受歡迎的牛羊豬雞及海鮮等款式串燒外，也有眾多自家創作的創意串燒，例如坊間少見的日式海苔汁燒黑豚肉牛油果卷和鵪鶉蛋卷、香...
2021-04-30
「靚湯」湯洛雯昨日出席新劇拜神儀式時透露，她與馬國明拍拖後未拍過親熱戲，但他們有共識若劇情需要都會拍，而馬明亦有「極速」看過，她拍拖前與譚俊彥演的約半分鐘嘴對嘴激吻戲，並「9秒9」極速睇完！ 湯洛雯（...
2021-05-04
剛落成使用的觀塘音樂噴泉，疑遭網媒藝人破壞，康文署檢修一個星期後，噴泉昨天重開，但署方未有對肇事者作出任何行動，情況不理想，無異於縱容破壞公物，以達至商業叫座目的。署方必須加快完成調查，採取針對性的法律行動。 耗資近半億公帑的觀塘音樂噴泉，未啟用就引起是否物有所值的爭議，但既已建成，就要善加使用，小心保養，讓其發揮娛樂大眾的功能，才不會白費了建造資源。但噴泉使用了兩日，《100毛》藝人東方昇在現場直播，在自己身上抹上大量梘液，當眾出浴，很明顯，這次無厘頭表演是經過細心策劃，目的是催谷網媒收視率，達到其商業目的。這種行為，完全沒顧及公物會受損毀。出浴的泡泡流入噴泉系統之內，引...
2021-05-04
雖然岳伯仁馬房於上周六在新市場馬場舉行的英國二千堅尼賽日成績平平，但在翌日舉行的英國一千堅尼賽日，這位鼎鼎大名的愛爾蘭籍練馬師迅即挽回聲勢，在當日由三歲雌馬擔綱的重頭戲一級賽英國一千堅尼大賽，其麾下配上戴圖理的「后土」在陣中後上擊敗對手，爆出十一倍冷門贏馬。今次乃岳伯仁第七次贏得英國一千堅尼，亦是五十歲的戴圖理個人的第二十場英國經典大賽頭馬。 馬場浮世繪
2021-05-04