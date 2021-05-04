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印「缺氧」危機未解 兩女冒險為母人工呼吸

2021-05-04 列印
印「缺氧」危機未解 兩女冒險為母人工呼吸
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　　印度新冠肺炎疫情嚴峻，單日再多逾三十六萬八千人確診，有當地醫護形容每日都在「打仗」。近日傳出在印度北方邦一個城鎮，有一名染疫女子因呼吸困難送院，由於醫院缺乏氧氣，其兩位女兒遂不顧生命危險直接幫母親作人工呼吸，但這名母親還是不幸逝世。

　　印度在疫情下繼續舉行地方選舉，總理莫迪所屬的執政印度人民黨，在東北部西孟加拉邦的地方選舉失利，大批在野黨支持者無視防疫措施，在街頭慶祝。

　　另外，藥廠輝瑞宣佈準備向印度捐贈總值七千萬美元的藥物在當地使用。多國對到過印度的人實施入境限制，南韓則決定撤僑，將派包機接走當地約四百名僑民。

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