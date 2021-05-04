﻿從同事說到媽媽

每週一上班碰到同事，互相都會問候說：「週末過得好嗎？」然後閒談一下週末家中事。這是北歐人一種打招呼或是互相表示關心的方式。我們每天相處時間最長的人大概就是同事了，雖然不能要求同事要像好朋友般，然而建立一種善意的互助關係，是非常健康亦是必要的。



同事以外便是與家人。有個丹麥同事半開玩笑地說，她的孩子們可不覺得她是個好媽媽。這位同事工作非常勤奮認真。可以想像她非常認真急切地要求她孩子時的樣子，相信並非一位寬鬆的媽媽，可能更是位虎媽。嚴厲要求下她同時幫孩子做了很多幫事情。



大多數媽媽就是這種形象。又嘮叨，又不討好。過了很久等孩子自己當爸媽的時候，才會想起媽媽對自己的那份全身心投入的愛，一點雜質都沒有。



母親節要到了。把更好的自己展現給媽媽看，讓媽媽感到寬慰也算是一種孝道。陪伴也是一種禮物，陪著媽媽吃飯做家務，不單是母親節那天，哪天有時間都可以做到的。



如果你自己已經做媽媽了，生完孩子的媽媽因為荷爾蒙變化會掉很多頭髮，或是因為膠原蛋白流失臉上出現輕輕的細紋。記得在愛孩子的同時也要記得愛護自己。



無論是誰，照顧好自己才能照顧他人，所以健康還是蠻重要的。



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