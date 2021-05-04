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美股中段升304點

2021-05-04 列印
　　美國股市本周首個交易日早段向好，杜指中段報三四一七九點，升三百零四點；納指則報一三八九二點，跌七十點。滙控美國預託證券價格見四十七點六四港元，升零點三四港元；騰訊則見七十七點五一港元，升零點六六港元。



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