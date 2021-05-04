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262萬報稅表寄出 187萬人料享寬免

2021-05-04 列印
262萬報稅表寄出 187萬人料享寬免
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　　稅務局昨日發出約二百六十二萬份二○二○／二一課稅年度報稅表，立法會上月底通過《二○二一年收入（稅務寬免）條例草案》，落實《財政預算案》提出的稅務寬免，即寬減二○/二一年度百分之百的薪俸稅、個人入息課稅和利得稅，每宗個案以一萬元為上限。

　　納稅人只需如常填報報稅表，稅務局便會在評稅時作出寬減。政府早前預料，本年度有一百八十七萬名納稅人受惠於稅務寬免。

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