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唐英年：M+博物館可收旅客較高入場費

2021-05-04 列印
唐英年：M+博物館可收旅客較高入場費
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　　西九文化區M+博物館及香港故宮文化博物館，分別預計今年底及明年中開幕，西九文化區管理局董事局主席唐英年（見圖）認為前者可向旅客收取較高入場費，以補貼本地市民，但未必能應用在故宮文化博物館，因館內所有展品要向北京借取，若向內地旅客收取較高入場費，「十四億祖國同胞會鬧我哋。」現正與旅發局討論合作，吸引市民及旅客到訪。

　　唐英年昨天在立法會一個委員會上說，局方目標每興建一個有支出的項目，就要興建一個賺錢項目，但受高鐵工程影響，有數年未能興建地庫，現時有五個需要花錢的項目，但未有一個賺錢項目上馬，故出現資金流錯配，希望未來可改善。

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