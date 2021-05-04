四漁民從港偷渡往陽江被截

剛落成使用的觀塘音樂噴泉，疑遭網媒藝人破壞，康文署檢修一個星期後，噴泉昨天重開，但署方未有對肇事者作出任何行動，情況不理想，無異於縱容破壞公物，以達至商業叫座目的。署方必須加快完成調查，採取針對性的法律行動。 耗資近半億公帑的觀塘音樂噴泉，未啟用就引起是否物有所值的爭議，但既已建成，就要善加使用，小心保養，讓其發揮娛樂大眾的功能，才不會白費了建造資源。但噴泉使用了兩日，《100毛》藝人東方昇在現場直播，在自己身上抹上大量梘液，當眾出浴，很明顯，這次無厘頭表演是經過細心策劃，目的是催谷網媒收視率，達到其商業目的。這種行為，完全沒顧及公物會受損毀。出浴的泡泡流入噴泉系統之內，引...

2021-05-04