  • 2021年5月4日 星期二
  • 30º
  • 68%
熱門： 大律師公會姜濤利君雅荃威花園強制檢測

日報新聞 > 港聞

四漁民從港偷渡往陽江被截

2021-05-04 列印
　　廣東東莞市大嶺山鎮政府表示，四名漁民日前從香港偷渡入境，打算前往陽江，載着四人的客運旅遊巴被截停，車上所有人經第一次核酸檢測，核酸和血清抗體都呈陰性。

　　大嶺山鎮防疫指揮辦上月二十九日收到通報，稱收到深圳市公安局轉介，稱有一輛載有四名偷渡者的車輛在潮莞高速大嶺山服務區往虎門方向，被當地公安分局截停，車上人員情況不明。

　　防疫人員將涉事者帶回大嶺山集中醫學觀察點，車上三十四人的核酸和血清抗體均為陰性，全部人之後入住隔離檢疫酒店。當地疫情防控指揮部門開展客運大巴途經沿線接觸排查，環境監測與消毒。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd