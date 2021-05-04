「世紀長征」五四升旗禮 冀青年承傳「五四精神」

為紀念五四運動102周年，由「世紀長征」系列活動籌委會主辦，「『世紀長征』五四升旗禮」今日（5月4日）於香港電台廣播大廈舉行。活動由12個青少年制服團體進行升旗禮，並由民政事務局局長徐英偉、「世紀長征」系列活動籌委會召集人梁唐青儀及廣播處長 李百全擔任主禮嘉賓。



「五四升旗禮」自2006年起舉辦，今年於香港電台廣播大廈舉行，並由12隊青少年制服團體參與步操及進行升旗禮，參與團體包括︰香港聖約翰救傷隊少青團、香港交通安全隊、香港青少年軍總會、醫療輔助隊少年團、香港海事青年團、香港少年領袖團、香港升旗隊總會、香港女童軍總會、香港航空青年團、民眾安全服務隊少年團、香港童軍總會及香港基督少年軍。







踏入早上8時正，三名香港女童軍總會的隊員負責升國旗，為首次由3名女隊員擔任此重要崗位，香港升旗隊總會的男隊員則負責升區旗，並在鋼琴家李偉安伴奏下，由男高音陳晨領唱國歌。大會及後播放一段回顧五四運動歷史的短片，並由學生代表帶領全體宣讀《五四宣言》，冀年輕一輩知古鑑今，認識百年來中華民族爭取民主自由之歷程，秉承「五四精神」。



「世紀長征」系列活動籌委會召集人梁唐青儀女士表示︰「『五四升旗禮』以紀念『五四運動』為主題 ，推廣近代中國歷史教育，是一項對青少年影響深遠的國情教育活動，十多年來持之以恆地舉行，以弘揚『五四』愛國精神，讓青少年認識先輩們為民族獨立和國家富強、矢志奮鬥的感人事蹟，進一步增強青少年的國家觀念和民族自豪感，激發他們的愛國熱忱。







今次升旗禮首次由三名女隊員負責升國旗，就讀中四、15歲的升旗手劉倩希表示非常榮幸，認為活動亦代表新時代下中國女性的重要性，更能體現男女平等。她續指，因應場地旗桿的高度，升旗需要的力氣更大、難度更高。



而擔任護旗手協助升區旗的香港升旗隊總會黃卓賢亦表示自己由中學開始成為升旗隊隊員，對升旗隊有一種情意結。他認為步操時經過檢閱台及配合步操樂隊時心情難以形容，十分享受當中的過程。



「世紀長征」系列活動主題曲《百年》邀得李偉安重新編曲，並於今日現場演奏，為「世紀長征──香港青少年制服團隊菁英問答比賽」揭開序幕。民政事務局局長徐英偉為是日活動致辭後，聯同梁唐青儀及李百全為參賽隊伍進行分組抽簽。由「世紀長征」系列活動籌委會及香港電台普通話台全力推動的「世紀長征──菁英問答比賽」，分學校及制服團隊組別進行，初賽將於6月19日起，逢星期六下午1時，在港台普通話台《新人類、大世界》節目內播出。