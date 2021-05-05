與夫爭執後直播虐兒 官斥行為惡毒 狠母滾水淋子女 判囚30月

狠心媽媽與丈夫通電話起爭執，竟遷怒於一對年幼子女，視像直播以熱水淋十歲女兒Y和七歲兒子X，驚動鄰居報警。這名母親早前承認普通襲擊、有意圖導致身體受嚴重傷害及有意圖而企圖導致身體受嚴重傷害罪。區域法院法官勞潔儀昨天判刑指，被告作為兩名兒童的主要照顧者，在本應十分安全的家中施加襲擊，直斥她違反誠信，判囚兩年六個月。



勞官判刑時指，被告作為X的主要照顧者及母親，在理應對孩子而言最安全的家中，只因X食飯慢而威脅將熱水淋在X身上。在X因被熱水淋到而痛苦萬分時，被告的反應竟是嘲笑兒子為鍾無艷，可見其根本沒有悔意。勞官直斥被告違反誠信，本案為普通襲擊罪中最為嚴重的個案。另在上述事件發生後兩日，被告再度以熱水襲擊X和Y，可見她對兒女的襲擊是具持續性的。



勞官指，被告當日因與丈夫在電話爭執，將怒氣發洩在孩子身上。雖然被告沒有預謀，但她在正式施襲前，先是裝了兩杯熱水，然後再啟動與丈夫的視像通話，可見其絕非一時衝動犯案。且X臉上仍有兩日前被淋熱水所留下的傷痕，但被告仍再度兩次用熱水淋向X，之後更用熱水沖洗傷口，導致X的下背部出現二十乘二十厘米二級燙傷。勞官指，如果這些傷口所留下的黑色傷痕未能完全散去，在X長大後必然會對其自尊造成嚴重傷害。



官斥欠悔意



另針對Y的襲擊，被告早於一七年曾因訓練還有讀寫障礙的Y說話，而導致其兩邊面頰瘀傷，最終經會議討論後，對X頒佈了保護令，轉為其外婆照顧數月。另於一九年，X因燙傷入住兒童醫院，被揭身上有多處燙傷傷痕。X在住院時報稱，母親在不開心時會用熱水倒在她的肚上、右臂等地方，但均無接受醫生診斷。而該次事件最終被定斷為高風險，但並無證據顯示為兒童虐待，最終不了了之。



勞官直斥被告行為惡毒，常人都未必會如此襲擊他人，何況是自己女兒。若然Y當日未能保護自己，其傷勢必然更加嚴重，或許會導致他的眼睛、身體、面部毁容。對於女孩而言，外貌對其自尊及自信的形成有很大的影響。



勞官指時至今日，兩名受害人仍然非常保護母親，不願表露內心感受及所受傷害，甚至說「母親從來不會生氣」。相反，縱使被告自言感十分後悔，但在自撰三頁求情信中，被告只提及她為家庭盡心盡力付出、自己承受的壓力、丈夫的不足及與孩子分開之苦，從未提及對孩子傷勢的關心。另被告在會見多名心理及精神料醫生時，均沒說出事情真相，可見其悔意有限，最終判其囚兩年六個月。



鄰居報案揭發事件



勞官最後指，孩子是社會上最脆弱的一群，需要社會上所有人的保護，並感謝被告鄰居當日施以援手，將事件顯露在大家眼前。相反，傷者的父親當日在場，卻沒有盡責去保護他的孩子，事後亦沒有帶他們到醫院治療。勞官警告他日後若然未能盡保護孩子的責任，有可能需負上刑事責任。



三十七歲女被告L.S.Y，分別被控於二○年二月十至十二日，在家中襲擊兒子X、令X身體受嚴重傷害及企圖傷害女兒Y。