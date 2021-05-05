疫境露曙光 零售數據反彈兩成

本港新冠肺炎疫情趨向穩定，零售業表現有所改善。今年三月的零售業總銷貨價值，臨時估計為二百七十六億元，較去年同期新冠肺炎疫嚴峻期間回升兩成，其中網上銷售佔了二十一億元，按年大升逾四成，累計首季升超過六成。有零售業人士指出，雖然疫情最差的日子過去，但零售業生意恢復速度慢，預計六、七月的零售升幅或會收窄。政府則呼籲市民積極接種新冠疫苗，令整體經濟得以全面恢復。



去年三月反修例暴力衝突餘波未了，加上新冠疫情嚴峻，令零售業大吹淡風，事隔一年，今年三月疫情回穩，零售業有起色。政府統計處昨天公佈，今年一月及二月合計的零售業總銷貨價值的修訂估計，按年上升百分之二點七，今年首季的零售業總銷貨價值的臨時估計按年上升百分之七點五。到今年三月的零售業總銷貨價值，臨時估計為二百七十六億元，較去年同期回升兩成，其中網上銷售佔百分之七點七，佔二十一億元，較按年上升百分之四十三點三，反映市民宅在家，留家網上消費大增。



若按商品類別分類，電器及其他未分類耐用消費品，銷貨價值較去年同期上升百分之四十四；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物上升逾八成；服裝上升逾七成；百貨公司貨品升百分之二點二等等。相反，超級市場貨品的銷貨價值按年下跌百分之十六；食品、酒類飲品及煙草銷貨值亦微跌百分之一點八。



政府發言人解釋，三月份零售銷售錄得顯著升幅，主要是去年同期比較的基數十分低。展望未來，發言人指由於訪港旅遊業持續低迷，零售業短期前景仍然困難，為恢復經濟，社會須齊心協力抗疫，並積極接種新冠疫苗。



業界料六七月升幅收窄



零售管理協會主席謝邱安儀表示，市民近月消費意欲疲弱，預計六、七月的零售升幅也會收窄。她續稱，目前只有新加坡與港訂立旅遊氣泡安排，預計訪港旅客不多，而透過「來港易」到港的內地居民，返回內地後仍要檢疫，對帶動本港零售的作用有限。至於業界失業的情況，她認為陸續得到紓緩，未來仍要視乎疫情發展。