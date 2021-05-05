﻿荃威花園菲傭染變種病毒﻿﻿R座全幢住戶須檢疫21日﻿

再多三名外傭確診，其中一人為新來港菲傭，檢疫期間和檢疫後的檢測均呈陰性，日前經全港外傭強檢被發現染疫，其體內帶變種病毒及抗體。政府昨晚圍封病人所住的荃威花園R座，全幢住戶完成強制檢測後，將送往檢疫中心二十一天。至於另兩名中招外傭，被列為本地個案，未知是否涉及變種病毒。



本港昨天新增四宗確診，當中三宗為輸入個案，一宗暫列「可能本地個案」，患者為一名四十四歲菲傭，她於三月三十一日由菲律賓來港，在灣仔帝盛酒店檢疫至上月二十一日，其後到荃灣荃威花園R座一住戶工作，檢疫期及檢疫後的檢測都呈陰性。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，患者周日應政府要求再檢測，結果初期不確定，再化驗才呈陽性，其病毒量極低並帶抗體，而她的痰液樣本驗出帶有N501Y變種病毒株，至於是否有E484K變種病毒則未知。



曾到商場入境處診所多地



張稱，患者完成檢疫當日曾到入境處八樓辦理身份證，並到銅鑼灣一間診所做體檢；近期主要接送小朋友到荃灣天主教領報幼稚園，亦曾到荃威花園惠康超市及天韻琴行、愉景新城、葵芳新都會廣場等，以上地點會被納入強制檢測名單。張不排除患者是輸入個案，但她在社區逗留時間較長，中心要再觀察數天再作判斷。



本港亦有少於十宗初步確診個案，當中兩宗本地個案為外傭，二人為朋友，其中一人與僱主住在太古城康怡花園N2座，她於一九年來港，沒有病徵，經外傭強檢發現染疫。她平時主要到鰂魚涌街市，近日與朋友光顧西九龍中心薩莉亞意式餐廳及干諾道麥當勞。其朋友亦初步確診，住薄扶林豪峰，曾赴堅尼地城街市及大快活。



菲傭女僱主初步確診



另一宗初步確診個案，為早前東涌映灣園染疫菲傭的女僱主，其女兒早已確診，她在東涌靈糧堂秀德小學擔任教師，上月二十八日最後一天上班，學校須停課，師生須強檢。



另外，政府發現帶有變種病毒的佐敦伯嘉士大廈印度裔男子及其同住女友人，以及東涌映灣園菲傭，曾於上月十一日到訪東涌東薈城，而前兩人亦曾於當日光顧東涌食肆Curry Lounge，當局要求曾於同日在這兩處逗留的人士接受強檢。張指，當局前天才獲印裔男子告知曾去東薈城，三人離開的時間相若。



