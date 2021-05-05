  • 2021年5月5日 星期三
  • 24º
  • 87%
熱門： 荃威花園李明蔚姜濤利君雅支聯會

日報新聞 > 港聞

孟買藥廠工扮小丑協助消毒 盼疫下為國民添歡欣

2021-05-05 列印
■孟買一個貧民區，有藥廠員工戴上口罩扮小丑，協助消毒工作。
Previous Next

　　印度新冠肺炎疫情嚴峻，在孟買一個貧民區，有藥廠員工戴上口罩扮小丑，協助消毒工作，更向區內小朋友派發口罩，教導抗疫的知識。印度確診人數突破二千萬，單日再多逾三十五萬人染病。該名藥廠員工表示，自己其實想做社工，疫情爆發以來一直協助宣傳抗疫方法，並穿上不同服飾，希望在疫情災難中，為國民帶來一絲歡樂。但當地疫情慘烈，醫用氧氣短缺問題仍然是醫院面對的最嚴峻考驗，病人急需氧氣救命，不少人敵不過病魔，臨時火葬場繼續不停火化死者。當局已經下令軍方將庫存醫用氧氣運往各地醫院，並且招募退休軍方醫護人員協助。

　　官員形容，新增感染個案正從上周五最高四十萬宗回落，但有專家認為印度實際病例數字，可能比官方統計還要高出數十倍。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd