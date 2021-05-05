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航班熔斷續實施 學者倡限亞洲區入境人數

2021-05-05 列印
　　政府公佈，將繼續禁止來自印度、尼泊爾、巴基斯坦及菲律賓的民航客機來港，及繼續禁止所有曾逗留印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、巴西或南非的人士從任何地方登機來港。

　　如果本地及相關外地地區疫情未有重大轉變，政府亦將於本周五起，撤銷曾逗留愛爾蘭及英國的人士登機來港的禁令，恢復當地來港航班，並容許當地香港居民登機回港。

　　理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒認為，本港除了繼續實施航班熔斷機制，可考慮針對亞洲地區，設置入境旅客上限，因為愈多輸入個案，香港防疫危機愈大，但香港只有檢疫酒店作為屏障，若有個案流入社區會引致大爆發。

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