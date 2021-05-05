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美股中段跌223點

2021-05-05 列印
　　蘋果在內的科技股昨晚普遍下挫，拖累美股向下，杜指中段跌二百二十三點，報三三八八九點；納指則報一三五三○點，跌三百六十四點。滙控預託證券見四十七點四九港元，跌零點六六港元；騰訊則見六百零六點九八港元，跌十五點零二港元。

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