康文署拒支聯會租用維園場地

康文署早前回覆傳媒指因為疫情，已暫停處理轄下免費康體場地作非指定用途活動的預訂，申請直到另行通知。
支聯會秘書蔡耀昌表示，去年「六四」過後已經入紙申請今年的集會，惟當時署方表示時間尚早。蔡指康文署上周回覆傳媒，但未有通知支聯會，同事致電追問後，署方昨日發出正式回覆。他說暫未收到警方回覆，會因應情況再討論。對於支聯會連續兩年未能成功申請舉行六四集會，他指面對十分嚴峻的政治環境，未來需要因應情勢，思考如何保存實力。
狠心媽媽與丈夫通電話起爭執，竟遷怒於一對年幼子女，視像直播以熱水淋十歲女兒Y和七歲兒子X，驚動鄰居報警。這名母親早前承認普通襲擊、有意圖導致身體受嚴重傷害及有意圖而企圖導致身體受嚴重傷害罪。區域法院法...
2021-05-05
內地「五一」一連五日黃金周假期開始，大批民眾外遊，全國多地湧現人潮。在北京，天安門天未光已有人群聚集，等候觀看升旗儀式。有導遊估計，現場最少有十萬人，人數較往年多。但亦有遊客直言，人潮擠逼，影響旅遊體...
2021-05-03
曾經是全球首富的美國微軟集團創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）和他的妻子梅琳達（Melinda Gates）周一發表聯合聲明，宣佈離婚，結束二十七年的夫妻關係。不過，他們仍會繼續合作，做好他們共...
2021-05-05
西半山單幢豪宅蔚然，位處小學11校網內，網內有多間著名學校，而且，物業距離中環及金鐘等商業區亦相當便捷。是次帶大家走訪該盤蔚然罕有大戶，實用面積1589方呎，4房雙套房，居高臨下，眺望招牌維港海景。 ...
2021-05-05
雖然股神巴菲特日前大呻去年賣錯蘋果公司股份，但連同蘋果在內的科技股昨晚普遍下挫，拖累美股三大指數全線向下，杜指早段挫198點報33914點，跌幅0.58%；納指跌近2%，報13672點，跌297點；標...
2021-05-05
杜曹一月尾接掌車路士即展現戰術大師風範，上周二歐聯四強首回合作客皇家馬德里，便以尼高路簡迪和佐費奴費路，克制對手中場黃金三人組，賽和1:1兼獲作客入球。今晚次回合，這名德國籍領隊勢再遣此一剛一柔組合控制大局，主場擊退銀河艦隊躋身決賽，捧主勝。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨3:00直播） 一月底取代林柏特成為藍獅主帥後，杜曹即領軍所有戰線廿三仗十五勝六和兩負，期間面對多位風格迥異的世界頂級名帥均保持不敗，盡展戰術大師風範。上周二遇上率銀河艦隊三奪大耳朵盃的施丹，他便藉簡迪和佐真奴分工合作，最終打和1:1取得寶貴的作客入球。 佐真...
2021-05-05
奧迪新改良版Q2 35TFSI以不到三十萬元價錢開售，代理同時宣佈顧客可通過Audi On Demand服務，以月租$8,990起長期租賃，當中已包括牌費及保險，是否租好過買？文：彭志揚圖：Willi...
2021-04-30
上月16日「入五」的陳豪（阿Mo）3月為無線新劇《白色強人II》到內地拍攝，直至周日（2日）才回家。21日酒店隔離加1個月的拍攝時間，搞到阿Mo五十大壽也要透過視像與家人隔空慶祝，一向識做的陳茵媺（A...
2021-05-05
全球新冠肺炎疫情出現新的風險，變種病毒正在各地擴散，除了觸發多國疫情反彈，染疫傷亡的人數亦上升，也令各地政府的抗疫工作面臨更大的挑戰。香港亦正面對變種病毒入侵的考驗，近日的確診者，以外地輸入變種病毒患者為主。令人擔憂的是，變種病毒比較難檢測，已經發生強制檢疫之後疑走漏染疫者的事件，港府急須應變，是時候主動出擊，加固外防抗疫措施。 對疫情嚴重國家，港府實施「熔斷機制」，停止這些國家的航機來港。但早前幾個疫情嚴重的國家，被港府實施「熔斷」航班前，已有不少人入了境，部份通過酒店的隔離檢疫，進入社區後，才驗出帶變種病毒，反映酒店防疫措施或不足夠，當局要從速檢討，首先與酒店商討改善，...
2021-05-05
剛周日賽事做直播節目中途，例牌要與黃總出外吸吸新鮮空氣，談到當日曾下雨，偏差難以掌握之餘，連每場的放頭馬都估不中，選馬信心大失；但如選正路大熱門，若連大熱都貼不中時，更醜怪！這引發出一個值得思考的問題...
2021-05-05