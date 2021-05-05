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康文署拒支聯會租用維園場地

2021-05-05 列印
　　支聯會上周二入紙申請舉辦在維園舉行六四晚會，支聯會昨早收到康文署正式回信，拒絕處理申請，是連續兩年未能成功申請。

　　康文署早前回覆傳媒指因為疫情，已暫停處理轄下免費康體場地作非指定用途活動的預訂，申請直到另行通知。

　　支聯會秘書蔡耀昌表示，去年「六四」過後已經入紙申請今年的集會，惟當時署方表示時間尚早。蔡指康文署上周回覆傳媒，但未有通知支聯會，同事致電追問後，署方昨日發出正式回覆。他說暫未收到警方回覆，會因應情況再討論。對於支聯會連續兩年未能成功申請舉行六四集會，他指面對十分嚴峻的政治環境，未來需要因應情勢，思考如何保存實力。

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