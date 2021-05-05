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母子涉向女童發不雅照被捕

2021-05-05 列印
　　一對母子涉嫌向青少年發佈不雅物品被警方拘捕。警方表示，一名十一歲女童早前透過手機遊戲應用程式認識一名男網友，該男網友其後除了與女童展開性討論，更向女童發送不雅照片，其後又要求女童分享她的裸照，女童告之家人後報案。

　　深水埗警區刑事調查隊深入調查後，前日下午分別在屯門區及深水埗區拘捕一名十八歲男子及其四十五歲母親，涉嫌向青少年發佈不雅物品。警方調查顯示，被捕母子分別為懷疑涉案媒體帳戶的用戶及該部手機的登記人。

　　警方提醒家長應多加留意子女網上行為，切勿讓子女輕易相信來歷不明的信息，更不要隨便回應陌生人的要求，免墮社交媒體陷阱。

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