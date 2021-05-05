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海港城再推消費回贈 每人最多送5000元現金券

2021-05-05 列印
　　海港城宣佈明日起，再推百分之一百消費回贈活動，以答謝顧客支持，不設名額，每人送出最多五千元購物及美食現金優惠券，冀利用循環消費，帶動人流支持全場零售和餐飲商戶。

　　名為「100%Rewarding」的消費獎賞活動由五月六日至十二日，顧客於海港城同日消費每一千元，即可換領總值一千元的優惠券，包括八張指定一百元購物現金優惠券及兩張指定五十元或一百元美食現金優惠券，上限五千元，包括四十張購物券及十張美食券。顧客每次最多可使用五張美食優惠券，而現金優惠券覆蓋三百五十家商戶及餐廳。

　　即日起至下月二十日，顧客亦可享餐飲及全日免費泊車優惠。每日六時後，以指定電子單一消費滿一百元，即可免費泊車兩小時。

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