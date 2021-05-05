海港城再推消費回贈 每人最多送5000元現金券

名為「100%Rewarding」的消費獎賞活動由五月六日至十二日，顧客於海港城同日消費每一千元，即可換領總值一千元的優惠券，包括八張指定一百元購物現金優惠券及兩張指定五十元或一百元美食現金優惠券，上限五千元，包括四十張購物券及十張美食券。顧客每次最多可使用五張美食優惠券，而現金優惠券覆蓋三百五十家商戶及餐廳。
即日起至下月二十日，顧客亦可享餐飲及全日免費泊車優惠。每日六時後，以指定電子單一消費滿一百元，即可免費泊車兩小時。
狠心媽媽與丈夫通電話起爭執，竟遷怒於一對年幼子女，視像直播以熱水淋十歲女兒Y和七歲兒子X，驚動鄰居報警。這名母親早前承認普通襲擊、有意圖導致身體受嚴重傷害及有意圖而企圖導致身體受嚴重傷害罪。區域法院法...
2021-05-05
內地「五一」一連五日黃金周假期開始，大批民眾外遊，全國多地湧現人潮。在北京，天安門天未光已有人群聚集，等候觀看升旗儀式。有導遊估計，現場最少有十萬人，人數較往年多。但亦有遊客直言，人潮擠逼，影響旅遊體...
2021-05-03
曾經是全球首富的美國微軟集團創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）和他的妻子梅琳達（Melinda Gates）周一發表聯合聲明，宣佈離婚，結束二十七年的夫妻關係。不過，他們仍會繼續合作，做好他們共...
2021-05-05
西半山單幢豪宅蔚然，位處小學11校網內，網內有多間著名學校，而且，物業距離中環及金鐘等商業區亦相當便捷。是次帶大家走訪該盤蔚然罕有大戶，實用面積1589方呎，4房雙套房，居高臨下，眺望招牌維港海景。 ...
2021-05-05
雖然股神巴菲特日前大呻去年賣錯蘋果公司股份，但連同蘋果在內的科技股昨晚普遍下挫，拖累美股三大指數全線向下，杜指早段挫198點報33914點，跌幅0.58%；納指跌近2%，報13672點，跌297點；標...
2021-05-05
杜曹一月尾接掌車路士即展現戰術大師風範，上周二歐聯四強首回合作客皇家馬德里，便以尼高路簡迪和佐費奴費路，克制對手中場黃金三人組，賽和1:1兼獲作客入球。今晚次回合，這名德國籍領隊勢再遣此一剛一柔組合控制大局，主場擊退銀河艦隊躋身決賽，捧主勝。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨3:00直播） 一月底取代林柏特成為藍獅主帥後，杜曹即領軍所有戰線廿三仗十五勝六和兩負，期間面對多位風格迥異的世界頂級名帥均保持不敗，盡展戰術大師風範。上周二遇上率銀河艦隊三奪大耳朵盃的施丹，他便藉簡迪和佐真奴分工合作，最終打和1:1取得寶貴的作客入球。 佐真...
2021-05-05
奧迪新改良版Q2 35TFSI以不到三十萬元價錢開售，代理同時宣佈顧客可通過Audi On Demand服務，以月租$8,990起長期租賃，當中已包括牌費及保險，是否租好過買？文：彭志揚圖：Willi...
2021-04-30
上月16日「入五」的陳豪（阿Mo）3月為無線新劇《白色強人II》到內地拍攝，直至周日（2日）才回家。21日酒店隔離加1個月的拍攝時間，搞到阿Mo五十大壽也要透過視像與家人隔空慶祝，一向識做的陳茵媺（A...
2021-05-05
全球新冠肺炎疫情出現新的風險，變種病毒正在各地擴散，除了觸發多國疫情反彈，染疫傷亡的人數亦上升，也令各地政府的抗疫工作面臨更大的挑戰。香港亦正面對變種病毒入侵的考驗，近日的確診者，以外地輸入變種病毒患者為主。令人擔憂的是，變種病毒比較難檢測，已經發生強制檢疫之後疑走漏染疫者的事件，港府急須應變，是時候主動出擊，加固外防抗疫措施。 對疫情嚴重國家，港府實施「熔斷機制」，停止這些國家的航機來港。但早前幾個疫情嚴重的國家，被港府實施「熔斷」航班前，已有不少人入了境，部份通過酒店的隔離檢疫，進入社區後，才驗出帶變種病毒，反映酒店防疫措施或不足夠，當局要從速檢討，首先與酒店商討改善，...
2021-05-05
剛周日賽事做直播節目中途，例牌要與黃總出外吸吸新鮮空氣，談到當日曾下雨，偏差難以掌握之餘，連每場的放頭馬都估不中，選馬信心大失；但如選正路大熱門，若連大熱都貼不中時，更醜怪！這引發出一個值得思考的問題...
2021-05-05