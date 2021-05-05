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警司被廉署起訴詐騙貸款 今提堂

2021-05-05 列印
警司被廉署起訴詐騙貸款 今提堂
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　　警司龍少泉（圖）涉隱瞞將一個愉景灣自購單位出租及訛稱該單由家人自住，詐騙政府及銀行共六百萬元房屋貸款，被廉署控以兩項欺詐罪名，今日將在東區裁判法院提堂。

　　被告龍少泉，五十五歲，控罪指他在一六年透過公務員購屋貸款計劃，買入愉景灣一個單位，計劃列明物業不得出租，但被告申請時假稱單位是空置，沒呈報已與租客簽訂租約；另外，他向滙豐銀行提交貸款申請時訛稱單位給家人自住，沒通知銀行單位已簽租約，涉嫌詐騙政府及滙豐購屋貸款，合共約六百萬元。

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