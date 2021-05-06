變種病毒印漢瞞聚會 間接傳染三菲傭

變種新冠病毒在菲籍女子之間傳播之謎揭盅。衞生防護中心追查揭發，首名帶變種病毒入社區的印度男子涉瞞報，原來他曾往柴灣興華（二）邨豐興樓菲籍女友親人家中聚會，而參加該次聚會者，其後去深水埗福榮街三十七號聚會，疑出現交叉感染，導致多三名菲傭感染變種病毒。當局宣佈前述兩樓宇須強檢。



本港昨天新增六宗確診個案，本地及輸入個案各佔三宗，三宗本地關連個案均帶變種病毒，其中一名居於鰂魚涌康怡花園N2座的外傭，帶有N501Y及E484K變種病毒株，她曾於上月十八日接種第一劑復必泰疫苗，其三十八歲居於薄扶林豪峰的外傭女友人亦確診。



康怡花園中招外傭原被列作本地源頭不明個案，但衞生防護中心晚上公佈，帶變種病毒印裔男子與同住菲裔女友，曾於上月十三日到女友親人於柴灣興華（二）邨豐興樓的家中聚會，該聚會其中三名參加者於上月十八日去到深水埗福榮街三十七號，又與東涌映灣園早前染疫菲傭、康怡花園及豪峰的染疫外傭聚會。



中心即時安排出席該兩個聚會者強檢，並要求曾於上月十五日至昨日期間，在深水埗福榮街三十七號逗留人士強檢。政府周一已因豐興樓污水樣本檢測發現病毒，向豐興樓發強檢公告；亦會要求兩個工作場所的人士，即中環置地廣場三樓麵包店Urban Bakery Works和中環置地太子二樓Oliver's the Delicatessen接受檢測。



印裔男子早前以「唧牙膏」方式，先後告知中心曾赴東涌東薈城、海堤灣畔Curry Lounge、諾富特東薈城酒店、愉景灣食肆D'Deck Zak's，又曾更正到訪日期。衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾警告，若有人瞞報行蹤，或會引例採取法律行動。