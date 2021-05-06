﻿荃灣十一暴動 ﻿﻿四人囚51至56月﻿

練官判刑時指，當日有一百至二百名示威者聚集，他們多身穿黑衣、頭盔及保護裝備，在馬路上設立路障、向警方拋雜物及磚頭，更有人縱火。示威者與警方一進一退的對峙至少持續了二十分鐘。這場發生在荃灣的衝突猶如一場「小型戰爭」，雙方裝備、法律權力及法律訓練均不對等。警方須遵守法律，以及受市民和媒體的監察。而示威者連自己「示的是甚麼威都不清楚」，卻因人數眾多而不受管制，甚至受某些市民的支持及默許。警方在本案中沒有盡用武器，雙方實際軍力不成正比，但警方執法時須容忍及克制。若這是一場真正的戰爭，誰勝誰負根本沒有懸念。
一人另涉縱火罪
被告依次為陳珩（男，三十九歲）、陳金國（男，二十歲）、李振文（男，二十六歲）、馮清華（男，二十二歲）及郭小琴（女，二十三歲），除陳珩及李振文分別報稱清潔工及程式員外，其餘均為學生。馮清華早前因沒有依時到庭，已被法庭頒下拘捕令通緝。餘下四名被告被控一項暴動罪，指他們於一九年十月一日在荃灣海壩街一帶參與暴動；而陳珩再被控一項縱火罪，指他於當日用火意圖損壞他人財產。
練官最終判陳金國及李振文囚四年三個月，郭小琴囚四年五個月。陳珩則因另涉縱火罪被判囚四年五個月，當中兩個月與暴動罪刑罰分期，其總刑罰為四年八個月。
另外，中五學生「健仔」曾志健在去年國慶日在荃灣涉與警員衝突時，遭警員近距離開槍，後來一名理大博士生上前查看其情況，二人雙雙被捕，並被控暴動及襲警等罪，「健仔」去年十二月二十二日在區域法院再提訊時未有出席應訊，法庭已發出拘捕令。有在英港人組織指，「健仔」正在流亡。