﻿荃灣十一暴動 ﻿﻿四人囚51至56月﻿

前年十月一日全港多區出現示威，荃灣有逾百人聚集，其間一名中五男生更遭警員開槍射中左胸，事後四名男女就當日之事件被捕，他們早前分別裁定暴動及縱火罪成。主審法官練錦鴻考慮到各被告的背景及沒有證據顯示他們當日的實際角色，最終判各人分別入獄五十一至五十六個月。



練官判刑時指，當日有一百至二百名示威者聚集，他們多身穿黑衣、頭盔及保護裝備，在馬路上設立路障、向警方拋雜物及磚頭，更有人縱火。示威者與警方一進一退的對峙至少持續了二十分鐘。這場發生在荃灣的衝突猶如一場「小型戰爭」，雙方裝備、法律權力及法律訓練均不對等。警方須遵守法律，以及受市民和媒體的監察。而示威者連自己「示的是甚麼威都不清楚」，卻因人數眾多而不受管制，甚至受某些市民的支持及默許。警方在本案中沒有盡用武器，雙方實際軍力不成正比，但警方執法時須容忍及克制。若這是一場真正的戰爭，誰勝誰負根本沒有懸念。



一人另涉縱火罪



被告依次為陳珩（男，三十九歲）、陳金國（男，二十歲）、李振文（男，二十六歲）、馮清華（男，二十二歲）及郭小琴（女，二十三歲），除陳珩及李振文分別報稱清潔工及程式員外，其餘均為學生。馮清華早前因沒有依時到庭，已被法庭頒下拘捕令通緝。餘下四名被告被控一項暴動罪，指他們於一九年十月一日在荃灣海壩街一帶參與暴動；而陳珩再被控一項縱火罪，指他於當日用火意圖損壞他人財產。



練官最終判陳金國及李振文囚四年三個月，郭小琴囚四年五個月。陳珩則因另涉縱火罪被判囚四年五個月，當中兩個月與暴動罪刑罰分期，其總刑罰為四年八個月。



另外，中五學生「健仔」曾志健在去年國慶日在荃灣涉與警員衝突時，遭警員近距離開槍，後來一名理大博士生上前查看其情況，二人雙雙被捕，並被控暴動及襲警等罪，「健仔」去年十二月二十二日在區域法院再提訊時未有出席應訊，法庭已發出拘捕令。有在英港人組織指，「健仔」正在流亡。



