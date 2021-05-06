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怪婦手持剪刀搭港鐵 乘客紛紛走避

2021-05-06 列印
■女子手持剪刀，坐在靠近車門位置。
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　　怪婦手持剪刀搭港鐵被捕。前晚七時許，三十二歲姓郎女子手持一把長約七吋的剪刀，在中環登上一列港鐵荃灣線往荃灣列車後，坐在其中一座位的單邊位置，乘客見她手持尖銳剪刀受驚，不敢接近紛紛躲避一旁，有乘客立刻通知車長及報警求助。警方事後在列車抵太子站進入車廂將她勸服後，以涉嫌藏有攻擊性武器將其拘捕及帶署，事件中無人受傷。

　　港鐵表示，當晚中環站職員收到乘客通知，指該站往荃灣方向一號月台一列荃灣線列車上，有女乘客手持剪刀。列車其後開出，職員一直留在車上處理事件及勸籲乘客收起剪刀，並通知車務控制中心報警。

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