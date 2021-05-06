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世衞：印度佔全球染疫死者25%

2021-05-06 列印
■印度連續十四日新增病例超過三十萬。
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　　印度單日新增逾三十八萬人確診新冠病毒，連續十四日新增病例超過三十萬。當地媒體指，自疫情爆發以來，已有以百計當地記者病死。世衛指出，過去一周，全球死於新冠病毒的人中，每四人就有一人來自印度。

當地165記者病歿

　　印度媒體則統計，自疫情以來，至少一百六十五名記者死於新冠肺炎，四月平均每天有兩名印度記者身亡，大部份記者近距離採訪醫院、火葬場及患者，未有足夠防護裝備。

　　醫院外排滿輪候接種疫苗的人，政商界都提出全國封城以抗疫。

　　英國舉行的七大工業國外長會議也受影響，獲邀出席的印度代表團有兩人確診。

日擬延長緊急事態

　　另外，日本針對疫情實施的緊急事態宣言將於下周二屆滿，因疫情持續正研究延長。疫情遲遲未降溫，引發對東京奧運能否如期七月二十三日舉行的疑慮。

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