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當局研抵港檢疫人士驗抗體

2021-05-06 列印
當局研抵港檢疫人士驗抗體
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　　近期接連有抵港人士完成酒店檢疫後，確診新冠肺炎，並被驗出帶有抗體。食衞局局長陳肇始(見圖)昨日在立法會表示，衞生防護中心正就抵港人士檢疫期間需否抽血做抗體測試，以及要做多少次檢測等問題，徵詢專家意見，會適時公佈最新消息。

　　實政圓桌立法會議員田北辰建議，抵港人士在檢疫初期和結尾，需分別抽血一次檢驗抗體，若未曾接種疫苗，但已出現抗體，或者已打針人士兩次抗體水平出現差異，都要送院。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦認為，要盡快找出檢疫酒店有否出問題，以及安排住客入住前及離開時作血清檢測。

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