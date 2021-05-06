當局研抵港檢疫人士驗抗體

電騙黨以漁翁撒網的手法，不斷釣到大獵物，駭人聽聞。繼早前一名山頂富婆被騙去二億五千萬元之後，昨天又爆出一名居於西九龍豪宅的富婆，遭電騙黨呃了二千萬元。兩宗案件的行騙手法，大同小異，公眾耳熟能詳，但仍然不斷有人中招，反映電騙黨搵錢容易，匪徒又在境外遙距行事，令警方執法困難。要遏止市民墮入圈套，警方在宣傳反電騙和跨境調查兩方面，都要再加一把勁。 病毒變種得人驚，電騙黨亦玩變種，手法雖然萬佛不離其宗，但行騙手法多變，令人防不勝防，就以假冒內地官員為例，指稱接電市民觸犯內地不同法例，引君入甕。其實，只要理解中港兩地不會跨境執法，聽到內地官員來電查案，其實馬腳已露出，但不斷有市民中...

2021-05-06