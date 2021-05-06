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美股中段升73點

2021-05-06 列印
　　美國周三股市早段反覆，杜指中段報三四二○六點，升七十三點；納指則報一三七○五點，升七十一點。

　　滙控美國預託證券價格見四十九點○四港元，升零點六四港元；騰訊則見六百一十三點○一港元，升二點五一港元。紐約期金報每盎司一千七百八十三點三美元，升七點三美元；紐約期油則報每桶六十六點五四美元，升零點八五美元。

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