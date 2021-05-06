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免費檢測樽竟有得炒

2021-05-06 列印
■網上有賣家在炒賣檢測樽。
■食衞局表示，最近數星期每天平均派發約三至四萬個樣本包。
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　　免費檢測樽竟變圖利工具，有網民在社交平台群組上載圖片，顯示網上有很多賣家在炒賣檢測樽，每個價格由二十至二十五元不等，網民質疑炒賣行為有否觸犯法律。有網民指出，每天早上六時半已有市民在港鐵站排隊領取樣本包，約九時便已派罄，遲來的市民往往撲空；另有網民不滿有人帶備多張八達通卡，並來回排隊多次拿取多個樣本包。

　　食衞局表示，最近數星期每天平均派發約三至四萬個樣本包，收回的數目平均少於兩萬個，呼籲市民及機構毋須過度索取樣本收集包，更不應轉售圖利。港鐵指特別額外聘請承辦商保安人員維持秩序，若遇到巿民不合作及勸喻不果，在有需要時報警求助。

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