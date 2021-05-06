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胡志偉申外出奔喪被拒 將獲安排參與視像喪禮

2021-05-06 列印
胡志偉申外出奔喪被拒 將獲安排參與視像喪禮
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　　涉民主派「35+」初選案被控違反《港區國安法》、正還柙的立法會前議員胡志偉（圖），早前向懲教署申請於本周五外出，參與其父親喪禮。懲教署表示，經保安評估後，為保障懲教人員、在囚人士及公眾人士的安全，決定不批准有關申請，但會安排以視像方式參與喪禮讓在囚人士考慮。據了解，胡及其家人已拒絕有關安排。懲教署發聲明表示，就《蘋果日報》昨日報道個別在囚人士申請外出出席喪禮被拒一事，批評懲教署不近人情，作出政治打壓決定，該署就報道回應稱，該署會一視同仁，按現行保安機制處理所有在囚人士提出相關申請。

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