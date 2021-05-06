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派發五千元消費券 財庫局：有微調空間

2021-05-06 列印
　　行政會議成員、自由黨主席張宇人表示，據他了解，政府將在七月開始分批發放五千元電子消費券。財經事務及庫務局局長許正宇則在立法會指出，執行安排上有微調空間，就是否分五期發放，要考慮如派得太密會否不方便，又或令市民的消費彈性受影響，正與各營辦商討論；亦會與懲教署商討在囚人士如何受惠的安排。自由黨昨日邀請電子消費券計劃的四個支付平台代表，向飲食及零售批發業界進行網上講解會，四個平台代表都指會就計劃向商戶提供優惠，大部份不會收取支付工具安裝費，亦會豁免小額交易的手續費。

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