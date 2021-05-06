﻿女童遭摑30巴﻿﻿拘兩初中生﻿

童黨欺凌事件，禁之不絕。昨天一名女童遭毆打的短片在網絡瘋傳，女童就讀學校的老師發現後，報警求助，而片中一名施襲女童的母親看過片段後，亦帶女兒向警方自首，另一出手打人女童亦被捕。



這條童黨欺凌片段前日起在網上瘋傳，事發在天水圍，片中至少兩名女童毆打一名年齡相若女童，包括掌摑及腳踢約三十次，另一人則持手機拍攝。元朗警區助理指揮官（刑事）歐陽肇剛警司表示，片段傳出後，引起社會人士關注及熱議，同日警方接獲天水圍一間中學的教師提供資料，稱認出片中女事主及兩名施襲者，均是該校的學生。探員調查後，鎖定案中受害女童，為一名在該校就讀中三的十四歲女童，與她取得聯絡後，得悉案發於今年三月中，起因疑有人不滿遭女事主講壞話，因私人恩怨而肇事。



警方昨午在元朗區拘捕一名涉案十三歲的中二女生，而另一名涉案十四歲讀中三女生則由家長陪同到警署自首。據悉，這名家長在網上看到片段，認出為女兒涉打人。據了解，被捕兩女童與女事主認識，但不同班級。她們經查問及警誡後，承認是片中施襲者，警方以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害拘捕兩人。



老師報警 母攜女自首



歐陽肇剛補充，暫無證據顯示事件涉及黑幫，又指本案施襲者及受害人年僅十三至十四歲，但過程中的暴力程度非常嚴重；他提醒市民，年紀小並非犯案藉口。警方亦非常重視青少年保護工作，該案啟動跨部門及多機構的合作機制，將有關受害者及被捕人士轉介給相關持份者和政府部門作出跟進安排。



