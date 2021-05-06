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查牌定罪案 蔡玉玲提上訴

2021-05-06 列印
查牌定罪案 蔡玉玲提上訴
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　　香港電台《鏗鏘集》時任編導蔡玉玲（圖），就七月二十一日元朗暴力事件進行調查報道時申請車牌查冊，被控兩項「明知而在要項作出虛假陳述罪」罪成，早前判罰款六千元。她昨在社交網站公佈，已委託律師進行上訴。蔡玉玲在帖文中指，選擇上訴並非草率，指不論贏或輸，案件最終可能會上訴至終審法院。她指悲傷的情緒過後，反覆思量，她知道「此刻若放棄追求公義，必定令我悔恨終生、夜不能寐」。

　　裁判官徐綺薇早前判決時指，蔡玉玲把索取所得資料用於採訪及報道，節錄在節目之中，但她申請時作聲明，清楚知道須提供真實資料，仍剔選「其他交通及運輸事宜」確認屬實，屬「明知」而作出陳述，故裁定蔡玉玲兩項控罪罪成。

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