學生組成團體 稱「延續革命之火」

「光城者」主要由一批中學生及大學生組成，該組織在網上社交網站撰文，自稱「由一班革命殘火組成」，稱要「延續革命之火，開啟民智，光復我城」，又提倡「民智覺醒」，要港人「明白香港已步入只能殊死相搏的絕境，繼續退讓只會萬劫不復」。



另一目標是向因「抗爭」面臨生活困難的「手足」提供生活費和交通津貼，並與「黃店」合作配對等。



「光城者」成員曾於今年一月三十一日分別在旺角奶路臣街近缽蘭街及沙田港鐵站外設置街站，其間被指違反限聚令，警方接報到場調查後，以涉嫌違反限聚令，分別向旺角街站的五名男女及沙田街站的四名男女，發出定額罰款通知書。另外，上月多名「光城者」成員在旺角雅蘭酒店附近擺街站，其間被指發出過大噪音，警員曾到場調查。



