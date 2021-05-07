學生組成團體 稱「延續革命之火」

另一目標是向因「抗爭」面臨生活困難的「手足」提供生活費和交通津貼，並與「黃店」合作配對等。
「光城者」成員曾於今年一月三十一日分別在旺角奶路臣街近缽蘭街及沙田港鐵站外設置街站，其間被指違反限聚令，警方接報到場調查後，以涉嫌違反限聚令，分別向旺角街站的五名男女及沙田街站的四名男女，發出定額罰款通知書。另外，上月多名「光城者」成員在旺角雅蘭酒店附近擺街站，其間被指發出過大噪音，警員曾到場調查。
疑由杜拜帶回變種病毒的印裔男工程師，把病毒帶進社區後，疑經幾代傳播，病毒或殺入深水灣泳灘。與印裔男同住並受感染的菲律賓女友，有被列為密切接觸者的親友，先後兩次往深水灣泳灘，在該兩天到訪過泳灘者須強制檢...
2021-05-07
中澳關係持續惡化，中國國家發展改革委決定，自即日起，無限期暫停與澳聯邦政府相關部門共同牽頭的中澳戰略經濟對話機制下一切活動。澳洲貿易部長提恩發聲明表示失望。據了解，事件起因是繼早前宣佈取消維州和中國的...
2021-05-07
泰國皇室有「好消息」。這次據報六十八歲的泰皇哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）與一位從未曝光過的妃子，在德國巴伐利亞秘密生下一名小王子，哇集拉隆功再次當爸。消息引外界熱議，由於皇后素提達（Suthida）和貴妃詩妮娜（Sineenat）目前都膝下無子，地位是否會備受威脅，廣受外界關注。 長年關注泰國皇室動態的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）日前在Twitter發文指，泰皇的一名後宮妃子近日在德國巴伐利亞生下一名小王子，母子二人隨後被送到瑞士的瓦爾德格酒店（Hotel Waldegg）居住，不過截至目前尚無關於這名嬪妃的身...
2021-05-07
據《星島地產網》報道，二手紛錄成交，部份屋苑更錄新高價成交。Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座極高層G室，面積455方呎，兩房間隔，獲外區用家以910萬承接，呎價約20000元，高市價約...
2021-05-07
儘管美國上周首次申領失業救濟人數較預期少，美股周四早段受疫苗股拖累表現反覆，三大指數僅杜指靠穩。杜指早段曾升111點報34341點，升幅0.32%；不過，納指則曾跌143點報13439點，跌幅1.05...
2021-05-07
李斯特城最近雙喜臨門，中場核心占士麥迪臣即將榮升爸爸，領隊羅渣士也開腔表忠，在這裏有家的感覺。人逢喜事精神爽，兩位幸福的男人今晚英超主場勢攜手領軍擊敗紐卡素，穩固第三位的來季歐聯入場券，尤其麥迪臣乃喜鵲剋星，率狐狸對賽往績佔優，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。（Now621台周六凌晨3:00直播） 廿四歲的麥迪臣月初於社交媒體上載一張相片，內有一張掃描照片及印有「爸爸」字樣的童裝狐狸十號球衣，宣佈自己首度將為人父的喜訊。他表示：「告訴大家一個好消息，我和女朋友阿歷莎將有一個小孩，很期待秋天迎接新生命的誔生，也為自己將成為爸爸而興奮。」 一個做老竇 一個做家臣 麥迪臣的相片得到...
2021-05-07
近期市面上的休閒西餐不是文青咖啡店，就是千遍一律打卡為先的意粉或牛油果三文治小店，而冰室或茶餐廳多採懷舊風格，往往坐得不太舒適，服務、食材質素一般。「醒辰冰室」則開拓出新的「西式冰室」類別，務求提供正...
2021-05-05
人氣男團MIRROR假九展舉行的六場演唱會昨晚開鑼，因應防疫措施，場館入座率為75%、約逾2500位觀眾。MIRROR成員以戰士Look打頭陣，連唱兩首快歌，即時炒熱全場氣氛，台上台下一樣High！當...
2021-05-07
奮鬥了一年多，SleekFlow作為一間數碼科技初創，正式揭開新的一頁！很高興最近獲阿里巴巴創業者基金的基金經理戈壁創投注資。一路走來，除了感謝投資者的支持，亦有賴數碼港在創業路上的幫助。 2018...
2021-05-07
見習騎師周俊樂在剛次跑馬地賽事中，策騎「勁駒」勝出其在港第四十五場頭馬。因此，由明日賽事起，周俊樂所獲減磅將調低至五磅。 馬場浮世繪
2021-05-07