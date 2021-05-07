  • 2021年5月7日 星期五
  • 28º
  • 70%
熱門： 興華(二)邨變種病毒MIRROR隔離營Uncle Ray

日報新聞 > 港聞

運輸工藏指節套螺絲批囚九月

2021-05-07 列印
運輸工藏指節套螺絲批囚九月
Previous Next

　　二十八歲男運輸工人前年十二月八日在灣仔參與「國際人權日遊行」期間，被警方在腰包搜出螺絲批、行山刀及一個指節套，早前經審訊後被裁定管有攻擊性武器、管有違禁武器等三項罪成，昨日被判入獄九個月。

　　裁判官劉綺雲指，管有適合作非法用途的工具、管有攻擊性武器並有所意圖兩項控罪可判罰五千元及兩年監禁，管有違禁武器則可判罰一萬元及三年監禁。故涉及指節套的違禁武器控罪較另外兩項嚴重，但螺絲批亦可用作傷人及損壞財物，嚴重性亦不輕，判刑須具阻嚇性。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd