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美股中段升208點

2021-05-07 列印
　　美股昨日反覆，杜指中段報三四四三九點，升二百零八點；納指則報一三五八三點，升一點。滙控美國預託證券價格見四十九點零五港元，跌零點一港元；騰訊則見六百零六點四一港元，跌四點零九港元。紐約期金報每盎司一千八百一十四美元，升二十九點七美元；紐約期油則報每桶六十五點二三美元，跌零點四美元。

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