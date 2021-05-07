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女子大叫反對判刑　官斥破壞法律制度

2021-05-07 列印
　　黃之鋒等四人罪成，陳廣池法官在判刑尾聲，一名女子突然大叫「Objection」（反對），陳官斥她此舉破壞了香港法律制度，不尊重法庭內的人。陳官要求她遵守規矩始可繼續留在庭內，否則便須離席；又表明若她再犯，便會下令警員抄下她的個人資料，考慮是否控告她藐視法庭。

　　陳官在宣讀判詞前，指他完成上次聆訊離庭時，聽到嘈吵聲，有人高叫口號，更有人受煽惑回應。法官強調，不論口號是否涉及政治立場，他們並非身處於公眾大堂，而是在法庭內，必須遵守法庭規矩及保持秩序，任何人不得凌駕於法律之上，無人可以在法庭內享有比其他人多的自由。
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