﻿職專文憑課程 裝備專業技能 接通升學專業發展路

選擇自己理想的升學或就業路上，每個人都有不同的目標及方向。喜歡網絡遊戲的羅鎂晴（Pearly）自覺不適合傳統學習模式，希望專注發展自己的興趣；而郭偉樂為著學習專業技能重返校園。兩位都藉修讀職業訓練局（VTC）青年學院開辦的職專文憑課程（DVE），裝備專業技能，及早為自己規劃理想出路。



羅鎂晴（Pearly）一向喜歡網絡遊戲及多媒體製作，更對資訊科技產生興趣。自言不擅於傳統課程的她對學習有另一番體會，她笑言：「我與不少年輕人一樣，對背誦課本提不起勁，但一提到『打機』便可不眠不休，為了製作短片與『機友』交流，分享遊戲心得，我更為此埋首鑽研各種多媒體製作技術，亦令我明白學習不限於書本上的知識，而興趣更是學習背後的最大動力。」Pearly體會到傳統學習模式並不適合自己，遂於初中後入讀職專文憑（DVE）資訊科技課程，重新為自己的學習注入動力。







裝備知識 參加比賽實踐所學



有別於主流學習模式，Pearly認為DVE課程著重實務訓練更適合自己，此外導師亦鼓勵同學參加公開比賽，活用知識，打好專業發展基礎。「課程以資訊科技的知識為主，涵蓋程式編寫、數碼影像、三維動畫製作、電腦保安、雲端運算等，從中發掘對雲端應用的興趣。」課堂學習固然重要，若然能夠擴闊眼界，與其他院校學生實戰切磋技術，才能不斷提升技能。Pearly便於修讀DVE期間參加由跨國企業亞馬遜雲端運算服務公司（Amazon Web Services, AWS）舉辦的自動駕駛賽車聯盟，實踐雲端編程技術。她憶述：「記得首次參加比賽讓我大開眼界，備戰過程亦令我的技術水平大大提升。老師更推薦我在比賽時上台向公眾介紹作品，亦有助訓練我的演說技巧和膽量呢！」







追隨興趣 獲雲端科技導師資格



Pearly現於IVE修讀雲端系統及數據中心管理高級文憑，喜歡活用知識的Pearly亦積極參加不同雲端編程比賽，盼與同路中人交流切磋。Pearly的團隊於AWS程式設計馬拉松項目中，更從包括美國哈佛大學在內的50支參賽隊伍中獲得季軍，大大加強日後於IT行業發展的信心。年紀輕輕的Pearly同時已考獲雲端課程導師認證，具備教授相關課程的資格。



「學校傳授的專業知識，有助我成功考取專業認證，並得以肯定自己的能力，希望將來可以將IT及雲端知識分享予不同工商機構及更多有興趣的年輕人。」展望將來，她期望日後能夠考取更多AWS認證，並加入大型雲端服務企業，成為一位專業的雲端架構師。







參與「職學計劃」加入煤氣公司 專業技能開啟新機遇



及早認定自己的興趣，有助更早規劃自己的職業路向，另一位DVE畢業生郭偉樂（阿樂）的專業路亦是由DVE課程起步。阿樂現為香港中華煤氣有限公司技術員，負責住宅氣體裝置維修。自言「無書緣」的阿樂完成中學階段後便投身社會，工作了一段時間再決定重返校園學習。



「青年學院的教學設施與真實工作環境相近，老師也擁有相當的行業經驗，讓我們學習時更快上手。」除教學設施外，DVE課程亦著重以專題習作讓同學靈活運用知識，令他印象最深刻的是與同學一起製作「現代點心車」，整個過程由繪畫設計圖、安裝到接駁喉管一手包辦，當爐頭燃起的一刻非常有成功感！



完成首年DVE課程後，阿樂透過Earn & Learn職學計劃加入煤氣公司進行在職培訓，賺取穩定收入同時以兼讀形式繼續修讀課程。他指，在煤氣公司培訓期間有機會參與住宅、商用等不同燃氣系統的安裝維修工作，接觸各類型的燃氣產品，包括家居的煮食爐、煤氣乾衣機，以至工商用的點心蒸爐等，助他累積經驗。他認為：「DVE課程與『職學計劃』相輔相成，在邊學邊做的環境下學習，不僅令我學成一技專長，更助我定立清晰目標。」阿樂現已考獲所需氣體燃料專業牌照，於煤氣公司負責住宅氣體裝置維修工作。







學以致用 專業技能拾級而上



阿樂憑着積極認真的工作態度屢獲客戶表揚，更獲頒「2017年傑出學徒獎」。完成DVE課程後，阿樂先後升讀IVE高級文憑及英國中央蘭開夏大學 （UCLan）的銜接學士學位課程，進一步裝備自己，期望將來成為註冊工程師。



職專文憑課程適合中三至中五同學報讀，三大專業範疇包括「工程」、「設計與資訊科技」及「商業與服務」共21個課程，同學畢業後可選擇升學或投身專業。