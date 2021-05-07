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逾20萬外傭已採樣檢測

2021-05-07 列印
■勞工處鼓勵外傭盡可能在昨日以及今日接受檢測。
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　　政府要求全港逾三十七萬名外傭五月九日或之前接受強制檢測。勞工處表示，社區檢測中心和流動採樣站於本月一至四日期間，經已為超過二十點一萬名外傭採樣，另外有超過十三萬名外傭預約本月九日的限期前檢測。

　　勞工處鼓勵外傭盡可能在昨日以及今日接受檢測，並呼籲僱主容許，以避免外傭須於周末長時間輪候。政府自公佈要外傭進行強檢後，一直引發爭議被質疑歧視，政府其後解釋政策不涉歧視，感謝外傭和僱主對防疫措施的合作。

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