  • 2021年5月7日 星期五
  • 28º
  • 70%
熱門： 興華(二)邨變種病毒MIRROR隔離營Uncle Ray

日報新聞 > 港聞

46歲漢昏迷不治 八日前打第二針復必泰

2021-05-07 列印
　　本港再有一人接種復必泰新冠疫苗後死亡。一名四十六歲男子於周二有胸痛，但未有求醫，翌日黃昏被發現在家中不省人事，送往梅窩普通科門診診所，急救無效後離世。死者離世前八日即上星期二，在社區疫苗接種中心接種第二劑復必泰疫苗，接種後逗留在接種中心觀察期間沒有不適紀錄。據家屬透露，死者生前有吸煙習慣及患有高血壓，暫時未有臨牀證據顯示事件由疫苗引起。

　　衞生署接獲報告後已聯絡醫管局，以獲取更多資料協助因果關係評估，醫管局會向死因裁判官呈報該個案；個案交由專家委員會進行因果關係評估。本港累計二十九人接種新冠疫苗後死亡，其中二十二人接種科興疫苗，七人接種復必泰疫苗。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd