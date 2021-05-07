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變種病毒侵社區 何栢良：染疫印男責任最大

2021-05-07 列印
　　衞生防護中心揭發，首宗進入社區、帶變種新冠病毒的印度裔男子曾在柴灣興華（二）邨豐興樓單位參與聚會，而早前中招的三名菲傭亦曾與豐興樓聚會參加者相聚。有專家估計，事件至少涉及三代傳播，首名染疫的印裔男子的責任很大，若有人涉嫌瞞報，應提出檢控，否則難以對全港市民及外傭交代。

　　港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，該名印裔男患者與其他聚會參加者的傳播鏈有一定危險，估計最少涉及三代傳播。

　　何栢良指，根據表面資料，顯示有確診者涉嫌隱瞞行蹤，批評上述印裔男患者在事件上有很大責任，並相信出席同一聚會的參與者亦有人說謊及隱瞞。他認為當局應嚴正處理，將個案轉介警方跟進，一旦證據足夠便應作檢控。

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