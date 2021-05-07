﻿世衛質疑科興國藥﻿﻿數據不足﻿

世界衛生組織正審視兩款中國生產的新冠疫苗，預料最快本周決定能否作緊急使用。世衛的免疫戰略諮詢專家組認為，科興與國藥的滅活疫苗具有保護效用，但兩款疫苗有關嚴重副作用的數據不足，專家組對此欠缺信心。



免疫戰略諮詢專家組發表報告指出，科興疫苗對六十歲以下人士有效，但有關嚴重副作用的數據欠缺，對於五十歲以下人士接種後出現嚴重副作用風險的數據，專家組的信心屬中等；對六十歲以上人士的風險數據，信心為低。



報告引述國藥疫苗的第三階段試驗結果，指接種兩劑的有效率為百分之七十八點一，輕微低於早前官方公佈的百分之七十九點三四。專家組對疫苗對成年人的保護效用有信心，但關於六十歲或以上人士接種風險的數據，信心「非常低」。世衛發言人指，會審視不同資料，決定是否批准該兩款疫苗作緊急使用。



菲律賓總統杜特爾特早前接種未經菲律賓當局批准的國藥疫苗，但形容國藥或有多種副作用，呼籲公眾不要跟隨，引起爭議。他昨天向公眾致歉，並解釋指，接種是遵從醫生建議，已要求中國收回捐贈的一千劑國藥疫苗，並建議日後只需提供菲方已批准使用的科興疫苗。



同時，美國改變立場，支持暫免新冠疫苗的專利保護，讓更多國家自行生產，以增加供應，改善分配現狀。歐盟亦指，準備同美方就放棄疫苗專利一事協商。但多家藥廠反對，認為製造疫苗的原料、技術及人才有限，措施只會令假疫苗盛行。此外，加拿大擴大輝瑞BioNtech疫苗的接種範圍，涵蓋十二至十五歲青少年。



