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日四都府縣緊急事態勢延長

2021-05-07 列印
　　日本疫情未有紓緩跡象，東京都昨日新增五百九十一宗確診，重症患者增至七十二人，是今年二月底以來，重症患者首次在七十人以上。同時，大阪府再多七百四十七人受感染，有二十八人死亡。東京、大阪、京都及兵庫等四個都府縣的緊急事態宣言下周二屆滿，首相菅義偉表示，將延長四個都府縣緊急狀態的期限，並會在今日諮詢專家會議的意見。

　　東京都知事小池百合子亦指，有必要延長緊急事態宣言，以遏制疫情。日本放送協會報道，愛知和福岡縣將列入緊急事態宣言的適用地區。共同社則引述多名官方消息人士指，當局已大致決定將緊急事態宣言的期限延長至本月三十一日。

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