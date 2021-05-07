﻿年輕型的 腦退化症人士

研究顯示，曾有人早在三十多歲時已出現腦退化症徵狀。這一類在65歲以下被診斷為有腦退化症的個案，一般稱為「年輕型腦退化症」，而現時香港約有超過三千名人士有年輕型腦退化症 。香港中文大學研究發現，「阿茲海默氏症」（Alzheimer’s disease）是腦退化症最常見的成因。然而，更值得關注但鮮為人知的是：「額顳型腦退化症」則是這群組第二常見的成因，它在初期出現的徵狀常被誤作為「精神分裂症」、「抑鬱症」或「更年期」，照顧者往往幾經折騰及多番檢查後，才能正式確診。



不少年輕型腦退化症人士面對工作時出現錯漏，並懷疑及擔心自己出現甚麼問題之時，亦讓身邊的伴侶、家人、朋友、子女等也需面對生活上的轉變，並於日常生活和相處上更顯困難。因此，適當的安排和及早介入是十分重要的。



現時社會上大多數針對腦退化症的服務或訓練都圍繞著60歲或以上的年長人士。因此，家人要為年輕型腦退化症人士尋求協助，可以選擇的服務非常有限。



「賽馬會『與耆同行』腦退化症支援計劃」專門為50歲以上新確診輕度認知障礙或早期腦退化症人士免費提供支援服務，包括為腦退化症人士而設的八節自我管理小組及6至9個月家屬支援。



計劃一方面為新確診腦退化症人士提供一些符合他們能力的活動，以保持大腦健康，延緩退化速度，讓他們可繼續在社區中好好生活；另一方面，本計劃的個案經理會為家屬提供貼身支援，例如腦退化症不同階段的照護需要、情緒及壓力管理，規劃腦退化症人士的預設照顧計劃等等。希望家屬會感到被明白和鼓勵，其壓力和情緒亦得到紓緩，從而亦可按個別情況及進度調較照顧策略，增加信心。



現時在社會上大家對年輕型腦退化症的關注仍屬少數，從今天起，大家不妨同步了解這方面的資訊，共建腦退化症友善城市。



賽馬會耆智園推行「賽馬會『與耆同行』腦退化症支援計劃」，免費為50歲以上社區人士進行認知測試及資助轉介私家醫生作進一步檢查，以便盡早識別輕度認知障礙或早期腦退化症人士，及早介入。如欲了解更多詳情，請於星期一至五辦公時間致電：2946 8187與袁小姐聯絡或掃瞄二維碼閱覽相關資料。



捐助機構：香港賽馬會慈善信託基金



主辦機構：賽馬會耆智園 香港中文大學醫學院



合辦機構：九龍樂善堂 基督教香港信義會社會服務部 基督教靈實協會