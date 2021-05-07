  • 2021年5月7日 星期五
  • 28º
  • 70%
熱門： 興華(二)邨變種病毒MIRROR隔離營Uncle Ray

日報新聞 > 港聞

科大職員宿舍地盤 發現不明隧道

2021-05-07 列印
　　有傳媒昨報道科大教職員宿舍地盤進行工程期間，意外發現一條不明隧道，工程已暫停，古蹟辦正進行調查及跟進工作。警方周二接獲科技大學教職員宿舍地盤負責人報案，稱工程期間發現一條洞口約一米乘一米的不明隧道。警方到場初步評估沒有即時危險，交由古蹟辦跟進。古蹟辦回應傳媒查詢時表示，已派員到現場視察，記錄及查詢發現隧道經過。

　　古蹟辦指正研究有關隧道，並等待科大及建築承建商提供隧道的進一步資料，例如內部照片，以供古蹟辦參考及研究。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd